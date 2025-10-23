Il 23 ottobre un tribunale di Parigi ha condannato la compagnia petrolifera francese TotalEnergies per pratiche commerciali ingannevoli riguardo all’impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, una pratica nota come greenwashing (ambientalismo di facciata).

“È la prima sentenza al mondo di questo tipo contro un grande gruppo del petrolio o del gas”, ha affermato l’ong ClientEarth, che ha fornito aiuto giuridico alle associazioni che avevano presentato la denuncia.

Il tribunale ha stabilito che la TotalEnergies ha fatto affermazioni di carattere ambientale ingannevoli e “suscettibili ad alterare il comportamento dei consumatori”, facendogli credere che l’azienda potesse raggiungere la neutralità carbonica nel 2050 aumentando al tempo stesso la produzione di petrolio e gas.

Il tribunale ha invece dato ragione alla TotalEnergies sul gas naturale e sugli agrocarburanti.