Il 30 gennaio 1972 a Londonderry (conosciuta anche come Derry) i paracadutisti britannici avevano aperto il fuoco durante una manifestazione pacifica di attivisti cattolici, causando tredici morti e almeno quindici feriti.

Il 23 ottobre un tribunale di Belfast ha assolto un soldato britannico accusato di due omicidi e cinque tentati omicidi durante il cosiddetto “Bloody Sunday”, nel 1972, uno degli episodi più drammatici del conflitto in Irlanda del Nord.

Il soldato F era accusato degli omicidi di James Wray e William McKinney, e di cinque tentati omicidi.

La sentenza è stata emessa in un’aula gremita, alla presenza di decine di familiari delle vittime.

“Gli autori della strage dovrebbero vergognarsi”, ha dichiarato Lynch, pronunciando la sentenza.

“Ma indipendentemente dai sospetti che questo tribunale possa avere sul ruolo del soldato F, per emettere sentenze di condanna servono prove chiare e inequivocabili”, ha aggiunto.

“La persistente negazione della giustizia per le vittime e i loro familiari è profondamente deludente”, ha dichiarato sul social network X Michelle O’Neill, premier dell’Irlanda del Nord e vicepresidente del partito nazionalista Sinn Fein.