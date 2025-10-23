Il 22 ottobre gli Stati Uniti hanno colpito per la seconda volta in due giorni una presunta imbarcazione di narcotrafficanti nell’oceano Pacifico, portando il totale dei morti a cinque, e hanno minacciato direttamente il presidente colombiano di sinistra Gustavo Petro.

Il presidente statunitense Donald Trump ha definito Petro un “signore della droga” e “il peggior presidente che la Colombia abbia mai avuto”. Il presidente colombiano ha reagito annunciando una causa per diffamazione presso i tribunali statunitensi.

Trump, che aveva già rivolto accuse simili al presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha anche avvertito Petro di “fare molta attenzione”, mentre il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha definito il leader colombiano “un pazzo”.