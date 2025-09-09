Il 2 settembre il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i militari statunitensi hanno ucciso undici trafficanti di droga venezuelani, e ha pubblicato il video di un attacco a un motoscafo avvenuto, sostengono le autorità statunitensi, in acque internazionali nel mare dei Caraibi. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova che sulla barca ci fossero degli affiliati alla rete criminale Tren de Aragua o un carico droga, e ha fornito resoconti contraddittori su dove fosse diretta.

Ha anche avvertito che non sarebbe finita lì, mentre il segretario di stato Marco Rubio ha dichiarato che intercettare le barche dei trafficanti non ha risolto il problema: “Per fermarli bisogna farli saltare in aria”. All’inizio di quest’anno, Trump ha ordinato in segreto di usare la forza militare contro i cartelli internazionali del narcotraffico.