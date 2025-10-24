Rozier, 31 anni, è stato invece arrestato per un caso di scommesse sportive illegali basato sulla condivisione di “informazioni riservate”, definito dal procuratore federale come “uno dei sistemi di corruzione sportiva più audaci da quando le scommesse sportive online sono state legalizzate negli Stati Uniti”.

Billups, 49 anni, campione Nba con i Detroit Pistons nel 2004 e ora allenatore dei Trail Blazers, è stato arrestato, con una trentina di altre persone, per la sua “presunta partecipazione a una rete nazionale di partite di poker truccate, legata alla mafia italoamericana”, ha spiegato durante una conferenza stampa Joseph Nocella, procuratore federale di New York.

Il 23 ottobre Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, sono stati arrestati in una vasta operazione contro scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba, la lega professionistica di basket nordamericana.

Sia Billups sia Rozier sono stati “immediatamente sospesi” dalla Nba, che ha detto di prendere le accuse “molto sul serio”.

“Stiamo parlando di attività illegali che hanno fruttato decine di milioni di dollari”, ha dichiarato il direttore dell’Fbi Kash Patel.

Il 23 ottobre Billups e Rozier cono comparsi in aula rispettivamente a Portland e a Orlando per una prima udienza, e sono stati rilasciati su cauzione. Sono stati convocati in tribunale a New York rispettivamente il 24 novembre e l’8 dicembre.

Un ex giocatore e assistente allenatore della Nba, Damon Jones, 49 anni, vicino alla star del basket statunitense LeBron James, è coinvolto in entrambi i casi. In particolare, è accusato di aver divulgato informazioni riservate prima di partite dei Los Angeles Lakers nel febbraio 2023 e nel gennaio 2024.

Secondo The Athletic, all’epoca Jones era allenatore personale di James e aveva quindi un accesso privilegiato ai Lakers, ma non era un dipendente della franchigia californiana.