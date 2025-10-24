Il 23 ottobre Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, sono stati arrestati in una vasta operazione contro scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba, la lega professionistica di basket nordamericana.
Billups, 49 anni, campione Nba con i Detroit Pistons nel 2004 e ora allenatore dei Trail Blazers, è stato arrestato, con una trentina di altre persone, per la sua “presunta partecipazione a una rete nazionale di partite di poker truccate, legata alla mafia italoamericana”, ha spiegato durante una conferenza stampa Joseph Nocella, procuratore federale di New York.
Rozier, 31 anni, è stato invece arrestato per un caso di scommesse sportive illegali basato sulla condivisione di “informazioni riservate”, definito dal procuratore federale come “uno dei sistemi di corruzione sportiva più audaci da quando le scommesse sportive online sono state legalizzate negli Stati Uniti”.
Sia Billups sia Rozier sono stati “immediatamente sospesi” dalla Nba, che ha detto di prendere le accuse “molto sul serio”.
“Stiamo parlando di attività illegali che hanno fruttato decine di milioni di dollari”, ha dichiarato il direttore dell’Fbi Kash Patel.
Il 23 ottobre Billups e Rozier cono comparsi in aula rispettivamente a Portland e a Orlando per una prima udienza, e sono stati rilasciati su cauzione. Sono stati convocati in tribunale a New York rispettivamente il 24 novembre e l’8 dicembre.
Un ex giocatore e assistente allenatore della Nba, Damon Jones, 49 anni, vicino alla star del basket statunitense LeBron James, è coinvolto in entrambi i casi. In particolare, è accusato di aver divulgato informazioni riservate prima di partite dei Los Angeles Lakers nel febbraio 2023 e nel gennaio 2024.
Secondo The Athletic, all’epoca Jones era allenatore personale di James e aveva quindi un accesso privilegiato ai Lakers, ma non era un dipendente della franchigia californiana.
Finto infortunio
Per quanto riguarda il primo caso, gli inquirenti hanno spiegato di aver scoperto un sistema, attuato a partire dal 2019, “che permetteva di truccare con accorgimenti tecnologici le partite di poker in tutti gli Stati Uniti”.
“Gli imputati truffavano le vittime per decine o centinaia di migliaia di dollari a partita”, ha sottolineato Nocella.
Il caso delle scommesse sportive illegali è invece incentrato sulle prestazioni individuali di giocatori dei Trail Blazers, dei Lakers, dei Charlotte Hornets e dei Toronto Raptors tra la fine del 2022 e l’inizio del 2024, ha dichiarato il procuratore federale.
Jessica Tisch, che dirige la polizia di New York, ha spiegato che le scommesse illegali erano legate a prestazioni individuali relative a punti, rimbalzi e assist, “usando informazioni non di dominio pubblico”.
Per esempio, il 23 marzo 2023 Rozier, che all’epoca giocava per gli Hornets, aveva fatto sapere ad alcuni scommettitori che avrebbe lasciato il campo dopo pochi minuti per un finto infortunio. Grazie a quest’informazione, i membri del gruppo avevano scommesso più di 200mila dollari su statistiche basse per Rozier, che effettivamente aveva lasciato il campo dopo nove minuti.