Lo scandalo ha suscitato forte scalpore in Spagna, alimentando polemiche politiche tra le autorità regionali di destra, competenti in materia di sanità, e il governo centrale di sinistra.

In molti casi non sono stati comunicati risultati “non conclusivi” o relativi a “lesioni dubbie”, che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti in tempi più o meno brevi.

Di recente la regione dell’Andalusia (sud), guidata dal Partito popolare (Pp, destra), aveva riconosciuto che negli ultimi anni almeno 2.300 donne non sono state informate dei risultati delle mammografie effettuate in ospedali pubblici, in particolare a Siviglia.

Il 26 ottobre le manifestanti si sono riunite davanti alla sede delle autorità regionali a Siviglia su invito dell’associazione Amama, che rappresenta le pazienti coinvolte.

“Non dimentichiamo e non perdoniamo, Moreno dimettiti!”, ha gridato la folla, rivolgendosi a Juan Manuel Moreno Bonilla, il presidente dell’Andalusia, sotto accusa per la gestione della crisi, che ha già portato alle dimissioni della sua consigliera alla sanità, Rocío Hernández.

Una giornalista dell’Afp ha riferito che i manifestanti hanno anche gridato slogan come “Gli errori nello screening sono un attentato alla salute” e “Le nostre vite non aspettano”.

La manifestazione è stata intensa ma del tutto pacifica.