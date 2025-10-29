“La decisione tiene anche conto del fatto che la Nato sta invece rafforzando la sua presenza e le sue attività in Europa orientale”, ha aggiunto.

“Il ridimensionamento delle forze statunitensi è legato alle nuove priorità dell’amministrazione Trump, annunciate a febbraio”, ha affermato il ministero della difesa romeno in un comunicato.

Il ministro della difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha dichiarato alla stampa che Varsavia non ha “ricevuto alcuna informazione riguardo a un disimpegno statunitense in Polonia”.

“Mosca potrebbe pensare che la regione del mar Nero non sia così importante per Washington”, ha aggiunto.

“Si tratta di un adeguamento che non impedirà alle forze statunitensi di avere un ruolo più importante rispetto a quello che avevano prima del 2022”, ha dichiarato all’Afp un alto funzionario della Nato.

“Circa 900-1.000 soldati statunitensi resteranno in Romania, contribuendo a prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza regionale”, ha dichiarato alla stampa il ministro della difesa romeno Ionuț Moșteanu.

In base agli ultimi dati disponibili, attualmente in Romania ci sono 1.700 soldati statunitensi.

Sottolineando che la decisione di Washington era “nell’aria da tempo”, Moșteanu ha sottolineato che l’Europa ha cominciato a investire di più nelle proprie forze armate e “ha deciso di prendere in mano la propria difesa”.