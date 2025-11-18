Il governo guidato da Mark Carney è sopravvissuto il 17 novembre a un voto di fiducia con l’adozione in parlamento, di stretta misura, di una legge di bilancio che punta a rilanciare l’economia canadese, minacciata dai dazi doganali statunitensi. Il sostegno di una deputata dell’opposizione contraria alle elezioni anticipate e l’astensione di altri quattro deputati hanno permesso l’approvazione della legge e la sopravvivenza politica di Carney. “Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per attuare il piano e costruire un Canada più forte”, ha dichiarato Carney dopo la votazione.

La legge di bilancio è stata approvata con 170 voti a favore e 168 contrari. Poco prima della votazione il governo si era assicurato il sostegno dell’unica deputata del Green party, Elizabeth May. Il leader dei conservatori Pierre Poilievre aveva invece contestato la legge, definendola un “bilancio carta di credito”. Il Nuovo partito democratico (sinistra, 7 deputati), che in passato ha spesso sostenuto i governi liberali, ha criticato una legge di bilancio che “non fa abbastanza per i lavoratori”. Ma dopo aver perso terreno nelle elezioni di aprile, il partito non ha voluto far cadere il governo e provocare lo scioglimento del parlamento. Il partito indipendentista Bloc québécois (22 seggi) ha votato contro la legge.