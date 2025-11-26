Il 26 novembre almeno 13 persone sono morte in un incendio divampato tra le impalcature di bambù di vari grattacieli di un complesso residenziale a Hong Kong, hanno riferito le autorità della regione amministrativa speciale cinese.

“Il bilancio provvisorio è di 13 morti, nove sul posto e quattro in ospedale, e altre persone sono in condizioni critiche”, ha dichiarato Chou Wing-yin, responsabile del dipartimento per la lotta contro gli incendi, durante una conferenza stampa.

Secondo i mezzi d’informazione locali, tra i morti c’è anche un pompiere.