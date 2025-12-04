La questione della partecipazione d’Israele alla prossima edizione dell’Eurovision song contest (Esc) sarà all’ordine del giorno di una riunione dell’Unione europea di radiodiffusione (Uer) che si svolgerà a Ginevra, in Svizzera, il 4 e il 5 dicembre. Negli ultimi mesi vari paesi – Spagna, Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi – avevano minacciato di boicottare il festival, che si svolgerà a Vienna nel maggio 2026, se sarà confermata la presenza d’Israele. Anche altri paesi, tra cui Belgio, Svezia e Finlandia, avevano messo in dubbio la loro partecipazione.

Polemiche sul televoto

Una votazione sulla partecipazione d’Israele era inizialmente prevista a novembre, nel corso di una riunione straordinaria dell’Uer. Ma dopo l’entrata in vigore di una fragile tregua tra Israele e Hamas, l’Uer aveva deciso di rinviare le discussioni alla sua assemblea generale ordinaria, il 4 e il 5 dicembre. Il 21 novembre l’Uer aveva poi annunciato di aver modificato le regole di voto del festival e di voler intensificare gli sforzi per “individuare e prevenire qualsiasi attività fraudolenta o coordinata”. Negli ultimi due anni il massiccio sostegno agli artisti israeliani nel televoto aveva suscitato forti polemiche. Durante la riunione dell’Uer, le emittenti dovranno decidere se queste misure sono sufficienti o se vogliono procedere a una votazione sulla partecipazione d’Israele. L’emittente pubblica austriaca Orf ha auspicato un accordo “affinché l’Austria possa accogliere il maggior numero possibile di partecipanti”.

Islanda e Spagna per l’esclusione