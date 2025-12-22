L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) ha annunciato di aver inflitto alla Apple una sanzione di oltre 98,6 milioni di euro per “abuso di posizione dominante” il 22 dicembre.

Secondo l’Agcom, la Apple ha “violato” la normativa sulla concorrenza nel mercato degli sviluppatori di app, si legge in una nota.

“In questo mercato, Apple detiene una posizione dominante assoluta attraverso il suo App store”, ha dichiarato l’Agcom.

L’agenzia ha aggiunto che la Apple ha imposto condizioni eccessivamente restrittive in materia di privacy degli utenti in termini di concorrenza.

Queste condizioni imposte da Apple “sono unilaterali, ledono gli interessi dei partner commerciali di Apple e sono sproporzionate rispetto all’obiettivo di tutela della privacy”, ha concluso l’Agcom.