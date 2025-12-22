I due aggressori dell’attacco di Bondi beach a Sydney del 14 dicembre si erano addestrati in Australia, prima di aprire il fuoco sulla folla durante le celebrazioni per una festa ebraica e uccidere quindici persone, un attacco per il quale il primo ministro Anthony Albanese si è scusato con la comunità ebraica il 22 dicembre.

Secondo i documenti del tribunale resi pubblici il 22 dicembre, i due autori del massacro, padre e figlio, in passato hanno registrato un video seduti davanti a una bandiera del gruppo terroristico Stato islamico.

I due uomini, Sajid Akram, 50 anni, indiano entrato in Australia con un visto nel 1998, e suo figlio Naveed Akram, nato nel paese 24 anni fa, hanno anche fatto “una ricognizione” su questa spiaggia, famosa in tutta l’Australia e nel mondo, pochi giorni prima del 14 dicembre.

Gli aggressori hanno aperto il fuoco il 14 dicembre poco prima delle 19 durante un raduno per la festa ebraica di Hanukkah sulla spiaggia, dove si erano radunate migliaia di persone tra bagnanti e fedeli.

Mentre il padre, Sajid Akram, è stato ucciso dalla polizia, il figlio Naveed è stato trasferito dall’ospedale, dove era ricoverato, al carcere. Lo ha riferito la polizia. È stato accusato di terrorismo e di avere ucciso quindici persone.

La polizia ha segnalato un video trovato su un cellulare in cui Sajid e Naveed Akram sono seduti davanti a una bandiera del gruppo Stato islamico, mentre recitano un brano del Corano. Una bandiera dello Stato islamico è stata trovata anche nella loro auto poco dopo l’attacco.