La Danimarca convocherà l’ambasciatore statunitense a Copenaghen, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato la nomina di un inviato speciale per la Groenlandia, il territorio autonomo danese che il presidente vuole annettere agli Stati Uniti.

“Sono profondamente indignato da questa nomina e da questa dichiarazione, che trovo totalmente inaccettabile”, ha dichiarato il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen a TV2 Danimarca. Ha aggiunto che il ministero convocherà l’ambasciatore statunitense nei prossimi giorni “per ottenere spiegazioni”.

“Finché avremo un regno in Danimarca composto da Danimarca, Isole Faroe e Groenlandia, non possiamo accettare che alcune persone minino la nostra sovranità”, ha avvertito.

Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, e il primo ministro danese, Mette Frederiksen, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta ricordando che “i confini nazionali e la sovranità degli Stati si basano sul diritto internazionale”.

“Non possiamo annettere un altro paese. Nemmeno invocando la sicurezza internazionale”, hanno dichiarato i due capi di governo, aggiungendo di aspettarsi “il rispetto della nostra comune integrità territoriale”.

In un messaggio su Facebook ai groenlandesi, Nielsen ha affermato che la nomina di un inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia “non cambia nulla per noi qui a casa”. “Saremo noi stessi a determinare il nostro futuro. La Groenlandia è il nostro paese”, ha affermato, sottolineando che “la Groenlandia appartiene ai groenlandesi”.

Da parte sua, la Commissione europea ha espresso il suo fermo sostegno alla Danimarca. “Preservare l’integrità territoriale del regno di Danimarca, la sua sovranità e l’inviolabilità dei suoi confini è essenziale per l’Unione europea”, ha dichiarato Anouar El Anouni, portavoce della diplomazia europea.