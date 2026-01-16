Secondo i risultati parziali, il presidente uscente Yoweri Museveni, al potere dal 1986, è nettamente in testa alle elezioni presidenziali del 15 gennaio, mentre il candidato dell’opposizione Bobi Wine è stato messo agli arresti domiciliari.

Con quasi il 50 per cento delle schede scrutinate, ha affermato il 16 gennaio la commissione elettorale, Museveni ha ottenuto il 76,25 per cento dei voti, contro il 19,85 per cento di Bobi Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi.

“L’esercito e la polizia hanno circondato l’abitazione di Robert Kyagulanyi, mettendolo di fatto agli arresti domiciliari insieme alla moglie”, ha annunciato il suo partito, la Piattaforma di unità nazionale (Nup), la sera del 15 gennaio sul social media X . “Alcuni agenti hanno scavalcato illegalmente la recinzione esterna della proprietà e stanno attualmente installando delle tende in giardino”.