Il 20 gennaio la Cina ha esortato il regime dei taliban a garantire la sicurezza dei propri cittadini all’indomani di un attentato contro un ristorante cinese nella capitale afgana Kabul, che ha causato almeno sette morti, tra cui un cinese.

L’attentato è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico, secondo il Site Intelligence Group.

“Un cinese di religione musulmana e sei afgani sono morti e molte altre persone sono rimaste ferite”, ha dichiarato Khalid Zadran, portavoce della polizia della capitale afghana.