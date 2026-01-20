Il 20 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha definito “un atto di grande stupidità” l’accordo con il quale il Regno Unito ha accettato di restituire a Mauritius le isole Chagos, un arcipelago dell’oceano Indiano. “Il fatto che il Regno Unito rinunci a un territorio così importante è un atto di GRANDE STUPIDITÀ, che si aggiunge a una lunghissima lista di motivi di sicurezza nazionale per i quali gli Stati Uniti devono impadronirsi della Groenlandia”, ha affermato sul suo social network Truth Social. “Incredibilmente il Regno Unito, nostro ‘brillante’ alleato nella Nato, sta valutando la possibilità di cedere l’isola di Diego Garcia (la più grande delle Chagos, ndr), sede di una base militare statunitense di vitale importanza, a Mauritius, e lo sta facendo SENZA ALCUN MOTIVO”, ha dichiarato.

“Non c’è dubbio che la Cina e la Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza. Si tratta di potenze internazionali che riconoscono solo la FORZA, ed è per questo che gli Stati Uniti d’America, sotto la mia guida, sono rispettati come mai prima d’ora”, ha aggiunto. Tracciando un parallelo tra le Chagos e la Groenlandia, Trump ha sottolineato che “la Danimarca e i suoi alleati europei devono FARE CIÒ CHE È NECESSARIO”.

L’accordo di restituzione delle Chagos, che aveva messo fine a una controversia che durava da più di mezzo secolo, era stato firmato dal Regno Unito nel maggio scorso, ed era stato approvato anche dagli Stati Uniti. In base all’accordo, il Regno Unito accettava di restituire le Chagos a Mauritius, mantenendo però un contratto di locazione di 99 anni su Diego Garcia, con opzione di proroga, in modo da mantenere una base militare angloamericana in quest’area strategica. Il segretario di stato statunitense Marco Rubio aveva salutato sul social network X un accordo che “garantisce lo sfruttamento a lungo termine della base di Diego Garcia, essenziale per la sicurezza regionale e mondiale”. In precedenza, all’inizio di aprile, anche Trump si era espresso a favore dell’accordo.

