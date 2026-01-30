Il 30 gennaio il governo siriano e i curdi hanno annunciato un accordo “globale” in base al quale le forze e l’amministrazione della zona autonoma curda saranno gradualmente integrate nello stato.

Gli Stati Uniti, che hanno sostenuto per anni le Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) nella lotta contro il gruppo jihadista Stato islamico (Is), ma che ora appoggiano il nuovo presidente siriano Ahmed al Sharaa, hanno salutato una “tappa storica” nell’unificazione della Siria.

L’accordo arriva dopo che nelle ultime settimane le forze curde avevano subìto un’importante battuta d’arresto nei confronti dell’esercito siriano, al quale avevano dovuto cedere ampie aree del nord e del nordest del paese.