Il 2 febbraio il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con l’India, dopo mesi di tensioni tra la prima e la quinta economia mondiale.

Trump ha affermato sul suo social network Truth Social che il primo ministro indiano Narendra Modi ha inoltre “accettato di non acquistare più petrolio russo” e “si è impegnato ad acquistare più petrolio dagli Stati Uniti e, in futuro, dal Venezuela”, un paese che Washington ha di fatto posto sotto tutela.

Il presidente statunitense ha precisato che i dazi doganali sui prodotti indiani, attualmente compresi tra il 25 e il 50 per cento, scenderanno al 18 per cento.

Ha assicurato che questa tregua commerciale, che mette fine a mesi di tensioni bilaterali, entrerà in vigore “immediatamente” e ha aggiunto che “le ottime relazioni con l’India non potranno che rafforzarsi nel tempo”.