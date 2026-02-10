Il 9 febbraio il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso “forte preoccupazione” dopo che Israele ha annunciato delle misure che rafforzano notevolmente il controllo sulla Cisgiordania, territorio palestinese occupato dal 1967.

“L’attuale situazione sul terreno e l’annuncio israeliano dell’8 febbraio compromettono la prospettiva di una soluzione a due stati”, ha dichiarato Stéphane Dujarric, il portavoce di Guterres.

In mattinata anche l’Unione europea aveva condannato “un altro passo nella direzione sbagliata”.

“In conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ribadiamo che l’annessione della Cisgiordania è illegale in base al diritto internazionale e, di conseguenza, sono illegali tutte le misure che vanno in quella direzione”, ha dichiarato alla stampa il portavoce Anouar El Anouni.