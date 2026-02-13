Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha ottenuto una larga vittoria nelle elezioni legislative del 12 febbraio, le prime dopo l’insurrezione che nell’estate del 2024 aveva causato la caduta del regime di Sheikh Hasina.

Nelle prime ore del mattino del 13 febbraio un alto funzionario del Bnp, Salahuddin Ahmed, ha espresso all’Afp la sua soddisfazione per “una grande vittoria”, che dovrebbe permettere al leader del partito Tarique Rahman di diventare primo ministro.

Ma poco dopo il principale avversario del Bnp, la coalizione guidata dagli islamisti del Jamaat-e-Islami, ha messo in discussione l’esito del voto.

“Non siamo soddisfatti del processo che ha portato all’annuncio dei risultati”, ha affermato il partito, denunciando “incongruenze e manipolazioni che sollevano seri dubbi sulla sua integrità”.