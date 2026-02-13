Il 13 febbraio l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso “forte preoccupazione” per l’aggravarsi della situazione socioeconomica a Cuba, afflitta da una grave crisi energetica causata dagli Stati Uniti. “L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ribadisce il suo appello a tutti gli stati affinché revochino misure unilaterali che hanno ripercussioni significative e indiscriminate sulla popolazione”, ha affermato una portavoce, Marta Hurtado, durante una conferenza stampa a Ginevra. “Gli obiettivi politici degli stati non possono giustificare azioni che finiscono per violare i diritti umani”, ha dichiarato. “Le sanzioni causano difficoltà economiche che indeboliscono la capacità dello stato di adempiere alle sue responsabilità fondamentali”, ha aggiunto, sottolineando che “questo aumenta il rischio di disordini a Cuba”.

Iscriviti a

Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Il paese comunista, che ha 9,6 milioni di abitanti, è molto vulnerabile da quando gli Stati Uniti hanno costretto il Venezuela a interrompere le forniture di petrolio. Washington ha inoltre minacciato d’imporre dazi doganali a tutti i paesi che esporteranno greggio verso Cuba. L’avvertimento delle Nazioni Unite arriva all’indomani dell’attracco all’Avana di due navi della marina messicana cariche di aiuti umanitari. Altri paesi, tra cui la Russia e il Cile, hanno affermato di voler inviare aiuti sull’isola.