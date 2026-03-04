Il 4 marzo la Commissione europea ha presentato, dopo mesi di discussioni tra i ventisette, un piano industriale per valorizzare il “made in Europe”, che punta a rilanciare l’industria continentale e a resistere meglio alla concorrenza cinese. L’obiettivo della legge, chiamata Industrial accelerator act (Iaa) e presentata dal vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné, è rafforzare e decarbonizzare settori chiave che, come quello automobilistico, sono in difficoltà a causa della concorrenza cinese e degli alti costi dell’energia. “Si tratta di un cambiamento di dottrina che solo pochi mesi fa sarebbe stato impensabile”, ha dichiarato Séjourné durante una conferenza stampa. “Il nostro obiettivo è riportare l’industria al 20 per cento del pil europeo entro il 2035, contro l’attuale 14 per cento”, ha aggiunto.

Questo richiederà l’introduzione di una “preferenza europea”, una misura considerata a lungo tabù nell’Unione europea per il suo carattere protezionistico. In pratica, si tratta di pretendere dalle aziende di settori strategici che beneficiano di fondi pubblici “un certo numero o percentuale di componenti critici originari dell’Europa”, ha spiegato Séjourné. “Il denaro dei contribuenti deve andare a beneficio della produzione e dell’occupazione in Europa”, ha aggiunto. Le discussioni tra i ventisette su questa misura sono state aspre e hanno portato a vari rinvii del testo. Ma la necessità di agire in tempi rapidi ha finito per convincere i più riluttanti, tra cui la Germania e i paesi nordici.