Il 9 marzo la Nato ha intercettato e distrutto nello spazio aereo turco un secondo missile lanciato dall’Iran, ha affermato il ministero della difesa di Ankara.

Dall’inizio della guerra la Turchia è stata relativamente risparmiata dai missili e dai droni lanciati dall’Iran contro vari paesi della regione, nonostante la presenza nel paese della base aerea di Incirlik, usata dalle forze statunitensi in ambito Nato.

Un primo missile era stato intercettato in Turchia il 4 marzo.