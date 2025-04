I ghiacciai sono importanti serbatoi di acqua dolce per le regioni montane. Quando scompaiono, le conseguenze sono immediate per le persone, l’industria e l’agricoltura. In Svizzera scienziati e ingegneri hanno sviluppato una tecnica che consiste nel trasformare in neve l’acqua prodotta dallo scioglimento del ghiaccio – senza usare energia elettrica – per rallentare la sua regressione durante la stagione calda.

Il video di Arte.