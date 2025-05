Il cinque per cento degli spagnoli possiede delle criptovalute, ma nella fascia tra i 18 e i 34 anni questa percentuale sale al 12 per cento. Anche se l’Unione europea ha cominciato a regolamentare queste nuove monete, il mercato rimane comunque molto volatile. Negli ultimi cinque anni il valore delle criptovalute è decuplicato, ma i “FinFluencer”, cioè gli influencer specializzati in finanza, e anche leader politici populisti come Donald Trump e Javier Milei possono influenzarne i prezzi e l’andamento, con rischi di bolle, manipolazioni e crolli.

Il video di Arte.