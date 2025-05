I fratelli angloamericani Tristan e Andrew Tate, noti per le loro posizioni misogine, vivono in Romania, dove sono perseguiti per reati che includono stupro e traffico di esseri umani. I due influencer, che incarnano il concetto di mascolinità tossica e hanno milioni di follower, dicono di aver scelto di vivere nel paese perché apprezzano la sua società patriarcale. Nel 2023 in Romania sono stati registrati più di quarantamila casi di violenza domestica contro le donne.

Il video di Arte.