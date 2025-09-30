In Spagna il governo ha esteso il congedo parentale retribuito al 100 per cento da 16 a 19 settimane. Inoltre, dal 2021, padri e madri hanno diritto a stare a casa per lo stesso periodo di tempo. Questo ha un forte impatto sulla partecipazione degli uomini alla cura dei figli, almeno nei primi mesi di vita. La situazione è molto diversa rispetto ad altri paesi europei, come la Francia o la Germania.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it