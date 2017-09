La saudita che voleva essere libera di guidare

Il 27 settembre il re saudita Salman ha annunciato che dal giugno del 2018 alle donne del paese sarà permesso guidare l’automobile.

La decisione del monarca è frutto anche di una campagna di mobilitazione delle donne saudite. Una di loro è Manal al Sharif, che nel 2012, ospite al festival di Internazionale a Ferrara, raccontava alla giornalista Catherine Cornet le ragioni della sua campagna per il diritto delle donne a guidare.

“Pur di non permetterci di guidare ci costringono a prendere un taxi e a stare in macchina con uno sconosciuto”, spiegava nell’intervista.

Al Sharif nel 2011 aveva lanciato su Facebook la campagna It’s my right to drive. Per aver organizzato e partecipato a questa campagna era stata arrestata nel maggio del 2011. Nel 2012 aveva vinto il premio Václav Havel dell’Oslo freedom forum.