Uomini senza faccia

Avevo già scelto qualche mese fa una canzone di Courtney Barnett, cantautrice australiana della quale sono un fan della prima ora. Ora è uscito il suo nuovo album, Tell me how you really feel. Il sound è più aggressivo e le canzoni toccano temi più duri, però lo fanno sempre con il sottile senso dell’umorismo che è un marchio di fabbrica dell’autrice: è cresciuta ma è sempre lei. La #canzonedelgiorno parla di violenza sulle donne e aggressività online, con una buona dose di sarcasmo verso chi approfitta dell’anonimato per essere orrendo e una citazione di Margaret Atwood. Seguite Courtney Barnett, e magari fatevi un viaggetto e andatela a sentire dal vivo: è una bomba.