Le ragazze del J-pop

Le sorelle Shinobu e Jun Hazuki, in arte le J Girls, erano un girl group giapponese. Incisero 黄色の世界 – Kiiro no sekai (Il mondo giallo) nel 1969, ma il pezzo rimase sconosciuto fino alla metà degli anni novanta, quando rispuntò in una raccolta di pop nipponico. Poi Yasuharu Konishi, il lui dei Pizzicato Five, nel 2000 la scelse per la sua compilation Good night Tokyo. Finì anche nella colonna sonora di Blow, dove Johnny Depp è un trafficante di droga legato al cartello di Medellín.

La #canzonedelgiorno di oggi suona come Piero Umiliani ma non lo è. Peccato che non la si trovi su Spotify.

Fatto straordinario, per la prima volta questa rubrichetta ha due firme. A essere onesti dovrebbe averne una sola, quella di Junko Terao, la nostra insostituibile consulente per le giapponeserie. Buone feste a tutti.