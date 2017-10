Le parole dei presidenti americani dopo le stragi

La strage compiuta da Stephen Paddock a Las Vegas il 1 ottobre, in cui sono morte 58 persone e più di 500 sono rimaste ferite, è stata definita “la peggiore della storia degli Stati Uniti”. Un’espressione che è stata usata spesso negli ultimi anni (dalla strage di Orlando, in cui morirono 49 persone, sono passati solo sedici mesi) ed è molto probabile che sarà usata ancora in futuro, considerato che gli assalitori sparano quasi sempre con fucili semiautomatici e altre armi non molto diverse da quelle che si usano in guerra (Paddock ha potuto sparare più colpi e più velocemente usando un bump stock, un dispositivo che di fatto trasforma le armi semiautomatiche in fucili automatici, illegali negli Stati Uniti).

Invece di convincere la società delle dimensioni e della gravità del problema, l’etichetta della “peggiore strage” sembra avere l’effetto di spostare ogni volta un più in là la soglia dell’indignazione e della tollerabilità. Lo dimostra il fatto che stragi che fino a qualche anno fa sarebbero state in home page sui principali siti d’informazione oggi passano completamente inosservate. In pochi, per esempio, hanno letto dell’uomo che tre settimane fa ha ucciso otto persone in Texas durante una festa (esistono comunque siti che registrano e pubblicano i dati di tutti gli attacchi con armi da fuoco che avvengono nel paese).

In politica la normalizzazione delle stragi ha prodotto un manuale da consultare dopo ogni attacco, un rituale codificato nei minimi dettagli, dove chiunque prenda la parola sa esattamente cosa dire e quando dirlo, fin dove spingersi e a chi rivolgersi, a seconda dello schieramento politico di cui fa parte.