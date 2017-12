Il piano europeo per rendere più facile respingere i migranti

Il diritto d’asilo sotto attacco Secondo l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), il concetto di “paese terzo sicuro” insieme a una serie di altri punti contenuti dalla norma (come il paese d’origine sicuro, le procedure accelerate di asilo e la procedura di frontiera) rappresenta una minaccia per la garanzia del diritto d’asilo in Europa, uno dei pilastri della cultura giuridica europea. Attualmente ogni domanda di asilo deve essere valutata su base individuale, tenendo conto dei pericoli scampati e delle violenze subite dalla persona che chiede protezione. Ma se la norma fosse approvata, migliaia di persone potrebbero essere rimandate indietro nel paese non europeo più vicino con cui l’Unione europea ha concluso degli accordi in base alla procedura.

L’articolo, infatti, sostiene che uno stato è sicuro se “i richiedenti non devono temere né per la loro vita né per la loro libertà a causa della loro razza, la loro religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica”. Un paese può essere dichiarato sicuro, però, anche se una o più regioni al suo interno sono in guerra o se alcune categorie di persone subiscono minacce.

La norma – proposta dalla Commissione europea – è in fase di discussione nel parlamento europeo e dovrebbe essere approvata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del parlamento (Libe) entro gennaio. In particolare è sotto accusa l’articolo 45 della proposta, che definisce “sicuro” anche un paese che non abbia ratificato la convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e che non abbia adottato una legge sull’asilo.

Entro gennaio il parlamento europeo potrebbe approvare una norma che renderà più facile respingere i richiedenti asilo verso “paesi terzi sicuri”, una categoria molto estesa di stati extraeuropei in cui potrebbe rientrare anche la Libia, mentre il paese è al centro dell’ondata di indignazione provocata dal video della Cnn che denuncia la tratta degli schiavi. Secondo la proposta di legge, chiamata Regolamento procedure, i paesi europei potrebbero infatti non accettare le richieste d’asilo di persone che siano anche solo transitate in paesi considerati “sicuri”.

L’avvocato Salvatore Fachile dell’Asgi spiega che nella direttiva del 2013 la procedura è applicata in casi eccezionali e in presenza di “un forte legame” del richiedente asilo con il paese terzo. “Per esempio quando un richiedente asilo eritreo aveva vissuto in Canada per dieci anni prima di trasferirsi in Europa e chiedere l’asilo. In quel caso lo stato europeo poteva decidere di non accettare la richiesta d’asilo e rimandare il cittadino eritreo in Canada, considerandolo paese terzo sicuro”, spiega Fachile.

“Nella nuova norma però basta che il richiedente asilo sia transitato in un paese considerato sicuro per decidere di non accettare la sua domanda d’asilo”, aggiunge. “La procedura diventerebbe sistematica e sarebbe compilata una lista al livello europeo dei paesi considerati sicuri, che si andrebbe ad aggiungere alla lista dei paesi sicuri compilata da ogni paese membro”, spiega Fachile. Con l’articolo 45, tutti i paesi di transito nelle rotte dell’immigrazione potrebbero diventare “paesi terzi sicuri”. “La Libia è forse un esempio estremo, ma di sicuro il Niger potrebbe entrare in questa lista”, aggiunge Fachile. La violazione sarebbe molto grave, perché si delegherebbe a un paese che non ha riconosciuto la Convenzione di Ginevra la valutazione della richiesta di protezione di una persone che ha già fatto domanda d’asilo in Europa.

Secondo l’avvocato dell’Asgi, in Grecia con l’accordo tra Unione europea e Turchia sui migranti del marzo del 2016 sono state sperimentate illegalmente alcune pratiche come il respingimento verso “paesi terzi sicuri” e ora queste pratiche sono state incardinate in una proposta di legge per trasformarle in princìpi strutturali. Ci sono altri punti della proposta di legge che preoccupano i giuristi, per esempio il principio del “paese d’origine sicuro” che costringerebbe i paesi membri a stilare un’altra lista, in cui sarebbero elencati tutti paesi d’origine considerati sicuri dall’Unione europea.