Il colpevole silenzio di Donald Trump sulle armi

Ancora una volta ci chiediamo se gli statunitensi, i loro rappresentanti e il loro attuale presidente siano completamente folli, perché sembrano ostinarsi a non voler affrontare l’incredibile aberrazione della vendita libera non solo di armi semplici, ma di vere e proprie armi da guerra automatiche, chiaramente progettate per l’attacco e non per la difesa.

Sostegno reale alla lobby delle armi

Da cosa nasce questa situazione sconvolgente? La prima causa è la potente lobby dei produttori e detentori di armi, la National rifle association (Nra), che finanzia molte campagne elettorali e “scheda” tutti i parlamentari per attaccare ferocemente quelli che vorrebbero un maggior controllo della vendita di armi.

Evidentemente l’Nra è un fattore importante, ma una lobby è potente solo se può godere di un sostegno reale. Il vero problema è che in America esiste un profondo legame con la libertà di armarsi a piacimento, perché questo paese è nato dalla guerra condotta dai pionieri, perché sono stati i cittadini armati ad averlo liberato dal Regno Unito (da qui nasce il secondo emendamento che garantisce a chiunque il diritto di amarsi), perché gli americani non si fidano dello stato e perché le tensioni sociali e razziali sono talmente forti che la paura e l’odio verso l’altro sono i valori più condivisi.

All’origine di tutto c’è un contesto storico e culturale che definisce questo paese quanto l’insularità definisce il Regno Unito, la rivoluzione del 1789 definisce la Francia e l’immensità definisce la Russia. Il problema è talmente esteso che a ogni nuovo massacro si sente dire che la presenza di questi assassini dimostra la necessità di armarsi, mentre i sostenitori di un maggiore controllo rispondono subito e invano che se davvero le armi garantissero la sicurezza, beh, allora gli Stati Uniti dovrebbero essere un paese sicuro…

(Traduzione di Andrea Sparacino)