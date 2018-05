Il sorriso di Ivanka Trump, il massacro dei palestinesi

Nella foto la figlia del presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump, indica la targa della nuova ambasciata a “Gerusalemme, Israele” indossando il suo tailleur crème e un sorriso impeccabile. Lo stesso giorno, a poche decine di chilometri, nella Striscia di Gaza, lontano dagli applausi e dai brindisi, almeno 58 palestinesi sono uccisi uccisi dall’esercito israeliano, colpiti da pallottole o morti per problemi respiratori dovuti ai gas lacrimogeni, per i più piccoli. Quello che è successo il 14 maggio, il lunedì nero, è “un orribile massacro”, denuncia l’Autorità palestinese, “un’azione disgustosa”, afferma Amnesty international. La stampa internazionale copre invece gli eventi in modo più sfumato. Il titolo che fa più arrabbiare i social network palestinesi è quello del New York Times: “Decine di palestinesi sono morti nelle proteste mentre gli Stati Uniti inaugurano l’ambasciata a Gerusalemme”.

La prima pagina parla addirittura di decine di morti senza neanche specificare che sono palestinesi. Per il giornalista di Intercept Glenn Greenwald, il problema è questo particolare uso dei verbi da parte della stampa occidentale quando riporta eventi in Israele e Palestina: “Scrivono titoli che descrivono i massacri israeliani usando il passivo e nascondendo così i colpevoli. Da sempre il campione in questo è e rimane il New York Times. #sonomorti”.

Qualche ore dopo, vista l’indignazione generale, il New York Times cambia il titolo: “Gli israeliani uccidono decine di palestinesi”. Due mondi paralleli

I giornali palestinesi fanno le loro prime pagine con la copertura internazionale del massacro di Gaza: il sito di Al Quds mette in evidenza la copertina del Guardian, che propone in parallelo immagini dell’inaugurazione – la foto di Ivanka Trump sorridente – e del massacro – con le immagini dei palestinesi che portano in braccio un adolescente morto. Il portale Middle East Eye ricorda i nomi dei morti, aggiornati al 15 maggio, che riportiamo come avremmo fatto con qualunque persona disarmata uccisa in occidente:

Laila Anwar Al Ghandoor, 8 mesi Ezzeldin Musa Mohamed Alsamaak, 14 anni Wisaal Fadl Ezzat Alsheikh Khalil, 15 anni Amed Adel Musa Alshaer, 16 anni Saeed Mohamed Abu Alkheir, 16 anni Ibrahim Ahmed Alzarqa, 18 anni Eman Ali Sadiq Alsheikh, 19 anni Zayid Mohamed Hasan Omar, 19 anni Motassem Fawzy Abu Louley, 20 anni Anas Hamdan Salim Qadeeh, 21 anni Mohamed Abd Alsalam Harz, 21 anni Yehia Ismail Rajab Aldaqoor, 22 anni Mustafa Mohamed Samir Mahmoud Almasry, 22 anni Ezz Eldeen Nahid Aloyutey, 23 anni Mahmoud Mustafa Ahmed Assaf, 23 anni Ahmed Fayez Harb Shahadah, 23 anni Ahmed Awad Allah, 24 anni anni Khalil Ismail Khalil Mansor, 25 anni Mohamed Ashraf Abu Sitta, 26 anni Bilal Ahmed Abu Diqah, 26 anni Ahmed Majed Qaasim Ata Allah, 27 anni Mahmoud Rabah Abu Maamar, 28 anni Musab Yousef Abu Leilah, 28 anni Ahmed Fawzy Altetr, 28 anni Mohamed Abdelrahman Meqdad, 28 anni Obaidah Salim Farhan, 30 anni Jihad Mufid Al Farra, 30 anni Fadi Hassan Abu Salah, 30 anni Motaz Bassam Kamil Al Nunu, 31 anni Mohammed Riyad Abdulrahman Alamudi, 31 anni Jihad Mohammed Othman Mousa, 31 anni Shahir Mahmoud Mohammed Almadhoon, 32 anni Mousa Jabr Abdulsalam Abu Hasnayn, 35 anni Mohammed Mahmoud Abdulmoti Abdal’al, 39 anni Ahmed Mohammed Ibrahim Hamdan, 27 anni Ismail Khalil Ramadhan Aldaahuk, 30 anni Ahmed Mahmoud Mohammed Alrantisi, 27 anni Alaa Alnoor Ahmed Alkhatib, 28 anni Mahmoud Yahya Abdawahab Hussain, 24 anni Ahmed Abdullah Aladini, 30 anni Saadi Said Fahmi Abu Salah, 16 anni Ahmed Zahir Hamid Alshawa, 24 anni Mohammed Hani Hosni Alnajjar, 33 anni Fadl Mohamed Ata Habshy, 34 anni Mokhtar Kaamil Salim Abu Khamash, 23 anni Mahmoud Wael Mahmoud Jundeyah, 21 anni Abdulrahman Sami Abu Mattar, 18 anni Ahmed Salim Alyaan Aljarf, 26 anni Mahmoud Sulayman Ibrahim Aql, 32 anni Mohamed Hasan Mustafa Alabadilah, 25 anni Kamil Jihad Kamil Mihna, 19 anni Mahmoud Saber Hamad Abu Taeemah, 23 anni Ali Mohamed Ahmed Khafajah, 21 anni Abdelsalam Yousef Abdelwahab, 39 anni Mohamed Samir Duwedar, 27 anni Talal Adel Ibrahim Mattar, 16 anni Omar Jomaa Abu Ful, 30 anni Nasser Ahmed Mahmoud Ghrab, 51 anni Bilal Badeer Hussein Al Ashram, 18 anni Ignoto Ignoto Ignoto

L’isolamento dei palestinesi non è mai stato così profondo in tutta la loro storia, scrive lo scrittore egiziano Amr Hamzawy su Al Quds. “Dopo il massacro israeliano non ci sono state condanne da parte dei ministri degli esteri dell’Unione europea o di funzionari giordani o egiziani per l’aggressione a civili disarmati. Gli eventi di questo lunedì 14 maggio 2018 illustrano la realtà odierna del Medio Oriente e i palestinesi devono essere consapevoli della loro solitudine davanti alla macchina di morte e agli abusi israeliani”. Coscienti di essere abbandonati da tutti, i politici palestinesi provano ancora ad affidarsi alla giustizia internazionale. Al Araby al Jadid riprende le parole dell’ambasciatore palestinese all’Onu, Riyad Mansour, che chiede che “i responsabili siano portati davanti alla giustizia”: “Il massacro è avvenuto mentre gli Stati Uniti aprivano illegalmente e in modo unilaterale e provocatorio la loro ambasciata (…) È davvero tragico vedere la celebrazione di un’azione illegale mentre Israele uccide e ferisce migliaia di civili palestinesi”. A Ramallah, riporta il giornale Al Ayyam, la leadership palestinese ha deciso di “firmare immediatamente una richiesta d’inchiesta alla Corte penale internazionale”. Ha anche aggiunto che per l’autorità, “le celebrazioni festeggiano la fine del principio di due stati caro al processo di pace che è stato oggi sostituito dalla soluzione di uno stato unico in cui vige il sistema dell’apartheid”.

E mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu moltiplica le dichiarazioni di amicizia a Trump, “il nostro migliore amico al mondo” , Al Jazeera mostra la divisione della città con un tour interattivo, ricordando che la decisione di Trump “va contro decenni di politica estera americana”. Di fatto, la diplomazia di Washington aveva sempre sostenuto lo status di Gerusalemme come parte della soluzione dei due stati (israeliano e palestinese), dato che i palestinesi hanno scelto Gerusalemme Est come la loro capitale. “Provocazione delle provocazioni”, ricorda il sito, “l’ambasciata americana si trova sulla linea dell’armistizio”. Invece, conclude Al Quds, il destino di Gerusalemme è ormai nelle mani della destra cristiana americana. Solo il 20 per cento degli ebrei americani ha votato per Trump, e l’80 per cento non sostiene neanche la decisione dello spostamento dell’ambasciata: “La decisione viene in realtà dalla destra religiosa estremista, come il reverendo Robert Jefferson, che fa innervosire i politici americani stessi”. E per quanto riguarda invece i regimi arabi, ossessionati dall’influenza iraniana, “sono troppo occupati a tranquillizzare Washington attraverso la compravendita di armi per cifre astronomiche per sollevare la questione di Gerusalemme”.