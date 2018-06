La seconda morte di Razan al Najjar

Il portavoce del premier israeliano Benjamin Netanyahu per i mezzi d’informazione in arabo ha scritto sul suo account Twitter: ““Ecco #RazanNajjar, che è venuta alla frontiera di Gaza la settimana scorsa ‘per fare l’infermiera’ e sfortunatamente ha perso la vita. Ma da quando le infermiere partecipano alle sommosse e dicono di essere scudi umani per i terroristi? Hamas l’ha usata come scudo umano per permettere ai suoi terroristi di dare l’assalto alla frontiera”.

Il video è tagliato in modo grossolano. Nel resto dell’intervista alla tv satellitare araba Al Mayadeen la giovane infermiera diceva: “Sono uno scudo umano per proteggere i feriti”.

Il tentativo di disumanizzare l’avversario fa parte del gioco di un esercito come quello israeliano. Ma quando un giornale come il New York Times ha ripubblicato il video tagliato scrivendo che la “situazione potrebbe essere più complessa di quello che sembra” in un articolo intitolato “Video israeliano ritrae infermiera uccisa a Gaza come uno strumento di Hamas”, sia le organizzazioni per i diritti umani israeliane sia quelle palestinesi hanno espresso il loro orrore: è stato come uccidere Razan al Najjar per la seconda volta e spogliarla di qualsiasi umanità o competenza.

L’accusa di essere uno scudo umano è vecchia quanto il diritto internazionale umanitario e le convenzioni di Ginevra, che nacquero per provare a dare delle regole alle guerre, condannano l’uccisione di civili. Lo scopo della Croce rossa, creata nel 1863 dallo svizzero Henry Dunant, era proprio quello di proteggere il personale medico sui campi di battaglia. Quando Dunant attraversò il campo di battaglia a Solferino, si chiese come si poteva proteggere il personale medico con un segno distintivo: una croce rossa, a cui nel 1929 si è aggiunta la mezzaluna rossa, per rispondere alle obiezioni avanzate dall’Impero ottomano. Sparare al personale medico che porta i segni distintivi del primo soccorso – nel caso di Razan al Najjar, un giubbetto bianco e i guanti di lattice – è inammissibile.

Il crimine è cosi plateale che, per la prima volta dall’inizio delle proteste della Marcia del ritorno, cominciate alla fine di marzo, e dopo l’uccisione di 129 palestinesi, l’esercito israeliano ha aperto un’indagine.

La principessa del ritorno

Una vignetta di Al Quds mostra Razan al Najjar in paradiso. Ad attenderla c’è un comitato d’accoglienza. “L’occupazione israeliana ha inviato bambini, giornalisti, infermieri e ora un’infermiera in paradiso”, spiega la didascalia.