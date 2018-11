Sono riusciti a far tacere la voce libera della Siria

Gli striscioni degli abitanti di Kafranbel, piccola città di trentamila abitanti a 35 chilometri da Idlib, nel nord della Siria, fin dall’inizio della guerra hanno dato voce – a volte in modo ironico, altre disperato – a quei siriani che rifiutano sia il regime di Bashar al Assad sia il jihadismo. I loro messaggi impegnati e pacifici non hanno avuto vasta eco in Siria dato il fracasso delle armi, il rumore della propaganda del regime e dei diversi gruppi armati. Dietro agli striscioni di Kafranbel e dietro la voce di Radio Fresh c’era Raed Fares.

Come la sua regione di origine, Idlib, tuttora ultimo bastione ribelle in Siria, Raed Fares era uno degli ultimi giornalisti siriani liberi ancora vivi in Siria. È stato ucciso il 23 novembre insieme al suo fedele amico Hamoud Jneed. Fine delle trasmissioni.

Il silenzio si e già fatto sentire nelle immagini del suo funerale pubblicate dal giornalista siriano Ahmed Okde su Twitter: i giovani di Kafranbel che ha sempre accompagnato nella lotta hanno seguito la sua salma in una manifestazione silenziosa. Nessuna risata, niente ironia. Bisognava essere Fares per ridere ancora sotto auspici tanto cupi e minacciosi. Mentre raccontava al collega americano di Npr, nel 2015, che i jihadisti di Jebhat al Nusra lo avevano appeso al soffitto per le braccia per sei ore, il conduttore Steve Inskeep aveva dovuto aggiungere: “Ci tengo a informare gli ascoltatori che mentre parla della tortura subita sta sorridendo”.

La verità a qualunque costo

Non era la prima volta che Raed Fares era stato minacciato di morte. Nel 2014 gli avevano sparato sessanta colpi d’arma da fuoco. Dopo quattro mesi di ospedale era sopravvissuto e malgrado i consigli dei suoi amici di lasciare Kafranbel, era tornato in Siria, spiega il giornale siriano Ennab Baladi, perché era deciso a dare la sua versione dei fatti al mondo a qualunque costo.

Quando è scoppiata la rivoluzione in Siria, nel 2011, non esisteva stampa indipendente e ha così dovuto inventarsi un ruolo di “giornalista attivista”, anche molto creativo. I popolari striscioni di Kafranbel apparivano ogni venerdì in città poco dopo l’inizio della rivoluzione, e scrivono da soli la storia della guerra. Cominciano, nell’euforia della rivoluzione, con un umorismo dell’assurdo. Il 31 ottobre 2011 scrivono in arabo: “Cadrà il regime e l’opposizione, cadranno la nazione araba e quella islamica, cadrà il Consiglio di sicurezza, cadrà il mondo, tutto cadrà”. Il 12 dicembre 2012 scrivono poi in diverse lingue: “Non è una guerra civile, è un genocidio. Lasciateci morire, ma senza bugie”. Nel 2013: “Quella che c’è in Siria è una rivoluzione, per favore capiteci”. Poi, dopo l’attentato alla maratona di Boston, hanno provato a ricordare che un essere umano ha sempre lo stesso valore: “Le bombe di Boston sono una triste rappresentazione di quello che succede quotidianamente in Siria. Vogliate accettare le nostre condoglianze”. Il 12 aprile 2013 insistevano: “Processi per i criminali di guerra, Assad e il suo regime, ecco quello che vogliono i siriani”.

Lo sguardo del mondo

Con Fares Raed scompare anche l’idea che se i siriani fossero riusciti a parlare con il mondo, il mondo avrebbe ascoltato e li avrebbe aiutati. È l’idea che sta dietro agli striscioni e all’uso creativo dei social network, che volevano svegliare una comunità internazionale silenziosa dall’inizio di una guerra che ha fatto 11 milioni di profughi e 350mila morti.

Sul campo però, Fares aveva molti nemici. Se gli assassini materiali sono stati jihadisti, possiamo anche pensare che ci sono stati in realtà vari mandanti.