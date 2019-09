La Karl du Pigné: una vera icona gay

La funzione si è svolta nella sede del Mario Mieli, nella sala dove per tanti anni La Karl aveva partecipato all’organizzazione delle attività del circolo. Anche se la scelta di tenerlo nei locali di un’associazione potrebbe sembrare inusuale, per moltissimi omosessuali, transessuali e bisessuali romani quei locali sono stati spesso un rifugio, una comunità e un luogo in cui sentirsi liberi di essere se stessi, e per questo hanno acquisito un carattere quasi sacro.

Sulle note rimbombanti di un vecchio successo dance di Madonna e circondate da bandiere arcobaleno, di cui la più grande poggiata sulla bara, tre generazioni di attivisti si sono ritrovate a piangere la stessa persona. C’erano tutti i leader delle principali associazioni lgbt. C’erano le drag queen in vistosi abiti di pizzo nero, con il viso struccato dalle lacrime e nascosto dai veli che scendevano dai loro ampi cappelli. C’erano i giovanissimi attivisti dell’associazione, per cui la zia Karl era diventata una guida e una saggia consigliera. C’erano anche i suoi parenti, forse presi alla sprovvista da quella marea umana che riempiva tutti i locali del circolo e traboccava da entrambe le uscite lungo le strade circostanti.

Vladimir Luxuria, che di Andrea è stata una grande amica, ha raccontato tra le lacrime di quando era la sua coinquilina in un appartamento del Pigneto e di come, in tempi in cui la vita per le persone lbgt era davvero dura, ogni sabato sera loro si sottraessero alle brutture del mondo per inventare costumi e immagini sempre nuovi da portare alle serate di festa. Dopo di lei molti presenti hanno preso la parola in ordine sparso per salutare, ringraziare e piangere Andrea. Una ragazza ha raccontato di aver conosciuto La Karl du Pigné quando l’aveva ingaggiata per tenere uno show di drag queen al suo matrimonio. “Volevo fa’ qualcosa pe’ fa’ incazza’ quella bigotta de mi’ socera e allora ho chiamato La Karl. M’ha detto de sta’ tranquilla, che ce pensavano lei e le ragazze sue a faje vede’ li sorci verdi!”. E allora il pianto si è trasformato in risata generale.