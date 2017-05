Francesco Vezzoli guarda la Rai degli anni settanta

Paesaggio tv è l’estetica di Mtv quattordici anni prima che Mtv esistesse e prefigura il passaggio della tv da elettrodomestico che si accende “quando fanno qualcosa” al suo essere paesaggio interiore e dimensione parallela dell’immaginario. Schifano ci introduce alla sezione della mostra in cui diverse opere di artisti italiani attivi negli anni settanta dialogano con quello che la tv diceva di loro. Renato Guttuso e Alberto Burri, Emilio Vedova e Giorgio de Chirico offrono un’idea di quanto fosse variegata la produzione artistica di quegli anni e di come il servizio pubblico, ancora cosciente della sua funzione pedagogica, si sforzasse di raccontarla.

Tv 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai è la mostra più tecnicamente ambiziosa mai allestita nei grandi spazi (che sono ancora in espansione) della sede milanese della Fondazione Prada. Vezzoli ha costruito sei percorsi tematici diversi. Si comincia dalla galleria nord con un grande lavoro di Mario Schifano, Paesaggio tv (1970), una sorta di portale dipinto, ma fluorescente e sfarfallante come un video, nell’immaginario televisivo. L’opera di Schifano, che per altro era stata esposta anche alla mostra sugli anni settanta allestita alla Triennale di Milano dieci anni fa, è profetica: nel 1970 l’artista immaginava già una tv sempre accesa che eroga immagini e suoni a getto continuo.

Ed è divertente anche che, in una specie di gioco di specchi, in una sezione della mostra l’artista-curatore Francesco Vezzoli faccia comparire anche l’artista-giornalista Bruno Vespa, nel suo primo avatar di icona del telegiornalismo democristiano durante gli anni di piombo.

Mentre alla Rai, tra le polemiche sui compensi dei presentatori, si confondono i confini tra artisti e giornalisti, la mostra di Francesco Vezzoli alla Fondazione Prada di Milano confonde (ulteriormente) quelli tra artisti e curatori. Se Bruno Vespa, in una lettera aperta all’azienda, si definisce contrattualmente un artista più che un giornalista, Francesco Vezzoli è più che mai curatore nell’ideare un percorso espositivo in cui, tra opere di diversi artisti, lacerti di video e altri reperti, si ricostruisce l’immaginario collettivo della sua generazione, quella cresciuta in quel decennio magmatico che furono gli anni settanta in Italia.

La galleria però è sovraffollata: quando partono, tutte insieme, le proiezioni video l’effetto è spiazzante. È sicuramente tutto voluto, perché il passaggio brusco dall’osservazione dell’opera d’arte statica al bombardamento audio e video è un cambio di registro su cui Vezzoli vuole farci riflettere. L’arte vera è lì: la tigre-Marzotto della Visita della sera (1980) di Guttuso e il Cellotex grande B (1975) di Burri occupano il loro spazio e sono indubbiamente lì, con la loro “aura” di unicità in bella mostra. Quando esplodono i video, però, la nostra attenzione diventa come una pallina impazzita dentro a un flipper.

Non aiuta l’allestimento-scenografia troppo invasivo dello studio M/M (Paris). Lo spazio ampio della galleria nord è reso talmente angusto da una grande quantità di cubi, spigoli e solidi più o meno colorati, che si deve fare quasi attenzione a dove si cammina. In certi momenti sembra di entrare nella cameretta di un bambino iperattivo che sparpaglia i suoi giocattoli ovunque.

La mostra prosegue al primo piano del podium e il registro cambia. M/M (Paris) e Vezzoli hanno creato un lungo corridoio buio, una galleria degli orrori da luna park, per raccontare gli anni di piombo. Nel buio spiccano strutture nere dalle linee vagamente déco (un po’ la Batcaverna delle serie tv di Batman degli anni sessanta) che ospitano dei piccoli monitor. In ogni schermo un telegiornale dell’epoca: piazza Fontana, la morte di Giangiacomo Feltrinelli, il rogo di Primavalle, il rapimento Sossi, piazza della Loggia, l’Italicus e poi Tobagi, Moro e Bachelet. Stragi, morti ammazzati per la strada, i segni bianchi di gessetto della polizia sull’asfalto: gli anni della lotta armata sono raccontati da un allestimento che ti impedisce di soffermarti sul singolo fatto ma ti avvolge come un rumore bianco mentre attraversi un tunnel che sembra non finire mai.

Un trauma virtuale

Francesco Vezzoli è nato nel 1971 e come tutti i bambini che crescevano in quegli anni aveva coscienza, una coscienza infantile ma non meno traumatica, di tutte quelle cose. I bambini convivevano con i telegiornali sempre accesi e anche senza conoscerne il significato, sentivano tutti i giorni termini come lotta armata o processo proletario. In molte case italiane si usavano quei termini anche in famiglia, quando i grandi “parlavano di politica”, cosa che avveniva molto più spesso di quanto accada oggi. I telegiornali e i giornaliradio mandavano in onda i comunicati delle Brigate Rosse: da piccoli sentivamo le loro voci a colazione. Vezzoli è riuscito a ricostruire in modo efficace un trauma che per la maggior parte di noi è stato virtuale perché succedeva nell’altrove della tv, ma che indubbiamente ci ha segnati.

Quando si esce dal tunnel degli anni di piombo si è abbagliati dalla luce naturale e ci si rende conto, dopo un po’ di smarrimento, che c’è un altro monitor da guardare. È un piccolo video in bianco e nero intitolato Le mani (1973) di Ketty La Rocca. È un montaggio ipnotico di mani che si toccano, che si accarezzano, di dita che si intrecciano. Uscendo dalla galleria del terrorismo, Vezzoli ci ricorda che comunque c’era una Rai in quegli anni che produceva anche cose come questa: una piccola, raffinata opera di videoarte andata in onda su Programma nazionale nel giugno del 1973.