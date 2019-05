Da oggetto a soggetto: l’arte femminista in mostra a Milano

Le opere e i documenti raccolti in questa mostra ci raccontano il femminismo di quegli anni come una galassia di collettivi che elaboravano e sperimentavano pratiche e politiche femministe un po’ in tutt’Italia. Artiste, intellettuali, cineaste, giornaliste e fotografe formavano una rete che, in quegli anni di grandi vittorie civili per il movimento, era riuscita a innervare il dibattito pubblico e a ottenere una visibilità mai avuta prima.

Ma come ci si trasforma da oggetto in soggetto? Come si esce da una gabbia sociale che ti vuole, se non tumulata in cucina a vita, comunque sottopagata, sottovalutata e sottomessa? Come ci si trasforma da moglie di, amante di, musa di, in artista?

La risposta delle oltre cento artiste in mostra è una: attraverso l’immaginazione e la reinvenzione di sé. L’atto profondamente sovversivo delle artiste femministe è quello di capovolgere le aspettative e ricostruire un io diverso da quello imposto.

Il merito della mostra curata da Raffaella Perna e Marco Scotini è quello di trovare il filo che accomuna l’esperienza di artiste diverse tra loro come Carla Accardi e Carolee Schneemann, Gina Pane e Giosetta Fioroni. Il filo che lega i loro lavori è quello del femminismo come sperimentazione permanente. Come messa in discussione e reinvenzione continua del linguaggio.

Il primo mezzo per presentarsi come soggetto e non più come oggetto è quello di inventarsi una lingua nuova. Tutte le artiste in questa mostra, dalle performer alle pittrici, dalle poete alle fotografe, sono in cerca di una lingua nuova per raccontarsi. E per trasformarsi.

La correttezza linguistica richiesta a gran voce dalle femministe di oggi non è un vezzo o una sfumatura esoterica del politically correct. Il lavoro di queste artiste, soprattutto rivisto a distanza di quarant’anni, racconta che la prima gabbia che intrappola le donne è il linguaggio. E sul linguaggio, oltre che sulla mobilitazione politica e civile, continuano a lavorare oggi le donne di Non una di meno.

La sperimentazione è quindi un atto più che dimostrativo: è un atto vitale, una questione di sopravvivenza.