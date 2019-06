L’arte meravigliosa e terribile di Michael Jackson

Nel 2001 Michael Jackson era più famoso per le sue eccentricità che per la musica. Si sapeva che stava lavorando a un nuovo album con alcuni produttori della nuova generazione ma nessuno si aspettava granché dal re del pop in declino. Nelle foto rubate dai paparazzi appariva esangue, un malinconico vampiro senza faccia uscito da un film di Tim Burton. Eppure quando è stato pubblicato il singolo You rock my world è come se si fosse riaccesa una luce.

Michael Jackson era l’ombra di se stesso ma il suo spirito, la sua estetica, la sua magia pervadevano quella canzone, che sembrava uscire da una realtà parallela in cui Michael aveva ancora la sua faccia e il sorriso smagliante della copertina di Off the wall. Rodney Jerkins, il produttore che inventò l’R&B degli anni novanta con The boy is mine di Brandy & Monica, aveva regalato a Michael Jackson una specie di specchio magico che ci restituiva il miraggio di averlo ancora con noi.

You rock my world è puro manierismo, una vecchia foto ben restaurata: Jerkins è riuscito a confezionare un pezzo senza tempo, riassemblando tutti gli elementi delle produzioni di Quincy Jones, lo storico produttore di Jackson. Ci sono gli archi disco, un basso pulsante e un groove su cui la voce di Michael veleggia limpida e naturale come non si sentiva da tempo. You rock my world era l’idea platonica di Michael Jackson evocata da un produttore-filosofo, l’ultima ombra riflessa nella grotta di Platone prima delle tenebre. L’artista forse era finito ma questa canzone-feticcio ne conservava magicamente l’essenza, conteneva la “michaeljacksonità”, il suo genio tappato in una bottiglia.

Su Michael Jackson della critica teatrale e premio Pulitzer Margo Jefferson (66th & 2nd, traduzione di Sara Antonelli) analizza e smonta, con la delicatezza della fan e l’acume della critica, quest’idea platonica di Michael Jackson. Jefferson non prende scorciatoie e ce lo presenta subito come un monstrum. La parola latina monstrum vuol dire sì mostro ma anche qualcosa di mirabile, di sublime che ci ammalia e ci atterrisce, come una chimera o una sirena. Margo Jefferson, che nel suo memoir Negroland aveva raccontato ambizioni e segrete paure dell’alta borghesia afroamericana, ha tutti gli strumenti per contestualizzare l’ascesa sociale e culturale di una superstar bambina nera. Jefferson intreccia diverse voci e diverse metodologie: è storica, critica e antropologa. È pure fan della prima ora e, come ha dimostrato in Negroland, è capace di grande spietatezza anche e soprattutto quando si trova a parlare di qualcosa che l’ha riguardata in prima persona, come ascoltatrice e come teenager nera cresciuta con il mito della Motown.