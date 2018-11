Summer è una finestra poetica sulla scena rock dell’Unione Sovietica

Una lenta carrellata in avanti dal basso in alto perlustra l’ambiente, le molte e contraddittorie linee architettoniche che s’intersecano tra loro, quelle di grandi palazzi in mattone e scale antincendio in ferro. La fotografia, in bianco e nero, è estremamente definita, tutto è come in rilievo. Un suono di chitarra elettrica cresce lentamente. Non siamo nella New York o Londra fine anni settanta, ma nella Leningrado – tornata poi a chiamarsi San Pietroburgo – dei primi anni anni ottanta.

Poco più tardi la camera, passando da dietro le quinte di un palco con una nuova carrellata, avanza da dietro le spalle di un gruppo di musicisti rock che si stanno esibendo, per scendere tra il pubblico. Se il gruppo suona una musica che per sonorità e testi è prossima a quella che in quegli anni si suona in occidente, dove sta finendo il punk e cominciando la new wave, il pubblico di ragazze e ragazzi è estremamente composto e ordinato anche nel vestiario, come se stessero assistendo a una recita scolastica o a un qualsiasi spettacolo classico approvato dall’allora regime comunista dell’Unione Sovietica. Non sorprende, la sala è piena di funzionari governativi.

Arriva in sala uno dei film più belli del concorso dell’ultimo festival di Cannes, Summer (Leto) del cineasta russo Kirill Serebrennikov, che non ha potuto andare al festival nello stupore e nell’indignazione internazionale perché era agli arresti domiciliari per motivi apparsi presto fumosi. Anche se questo non ha impedito al regista di lavorare da casa sua con ancora più convinzione al montaggio.