Un patto d’amore

Caroline Branson da Spoon River è una serie meno conosciuta rispetto ai lavori sui paesaggi , nei campi e tra i contadini, o negli ospizi per anziani, segnati dai forti contrasti grafici. Tuttavia resta un interessante momento di sperimentazione in cui la spinta alla creazione di un racconto fotografico proviene principalmente da un testo letterario.

E poi, oh notte! senza spontaneità! senza amore!/ Tutto il nostro corteggiamento cancellato dal possesso,/ in quella stanza in un’ora che tutti sapevano!/ L’indomani lui era così assente, quasi freddo,/ così stranamente diverso, si chiedeva perché piangessi,/ finché non so che nauseata disperazione e voluttuosa follia/ ci spinsero al patto mortale.