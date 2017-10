St. Vincent non seduce del tutto

St. Vincent, Hang on me

Sesso, droga e celebrità. Sono questi i tre temi al centro di Masseduction, il nuovo disco di St. Vincent. In questi anni, complici le relazioni con le attrici Cara Delevingne e Kristen Stewart, Annie Clark, vero nome della musicista statunitense, è stata una delle prede preferite delle riviste di gossip. E forse in mezzo ai lustrini di Hollywood si è sentita un po’ fuori posto.

Masseduction suona come una risposta a questo mondo, come una corsa a smascherare l’inconsistenza di tante cose che ruotano attorno a Hollywood. Non è un caso che anche l’apparato retorico e iconografico dell’album sia molto kitsch (tra le ispirazioni per la copertina e i videoclip St. Vincent ha citato l’artista Jeff Koons) e surreale (per annunciare il disco la musicista ha inscenato una conferenza stampa nella quale faceva un discorso lungo e sconclusionato).

Al tempo stesso, nel suo nuovo lavoro St. Vincent suona pop come non mai. Il singolo New York, una sentimentale ballata al piano, è meno spigoloso dei brani del passato (il produttore del disco non a caso è Jack Antonoff, uno che ha lavorato con Taylor Swift e Lorde). Masseduction, il pezzo che dà il titolo al disco, cita Charles Mingus (“Black saint, sinner lady”) ma ha un arrangiamento troppo plasticoso.

Messeduction è stato accolto in modo trionfale dalla critica internazionale: su Metacritic, un sito che raccoglie le recensioni della stampa internazionale e fa un media dei voti, mentre scrivo il disco ha un punteggio di 90 su 100. Però questo entusiasmo sembra ingiustificato, perché questo è forse l’album meno riuscito di St. Vincent.

In dischi come Marry me e Strange mercy, dietro al rigore formale di Annie Clarke si nascondeva un’emotività profonda e complessa. Qui domina il manierismo, già presente a piccole dosi nell’ottimo St. Vincent, uscito nel 2015. Il gusto per la teatralità, preso in prestito dal maestro David Byrne, suona meno a fuoco. Non a caso i pezzi più belli del nuovo disco sono proprio quelli in cui cadono gli orpelli: il brano d’apertura Hang on me, per esempio, è un bozzetto crudo e intenso, mentre Happy birthday, Johnny ha bisogno di pochi strumenti per arrivare dritta al punto.

Masseduction è il lavoro più ambizioso di St. Vincent, ma è arrivato in un momento in cui l’ispirazione di Annie non era ai massimi livelli. Il suo intento satirico resta molto a livello teorico e non si traduce in soluzioni musicali brillanti. È un disco discreto, ma lontano dalla qualità alla quale ci ha abituato la chitarrista di Tulsa. Qualcosa, almeno per il momento, si è perso sotto i flash dei fotografi.