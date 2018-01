Jack White e quel che resta del rock

Jack White, Connected by love

Di morte del rock si parla ciclicamente. Negli ultimi giorni il tema è tornato d’attualità, dopo che il festival Coachella ha annunciato il suo cartellone: i tre headliner sono The Weeknd, Beyoncé e Eminem. I gruppi con le chitarre sono quasi scomparsi, a parte qualche eccezione (The War On Drugs, Fleet Foxes). “Dove sono finite le band?”, hanno scritto diversi siti e giornali, soprattutto negli Stati Uniti.

La questione non è nuova, anche da queste parti è stata già sollevata più volte. Lester Bangs diceva che il rock era morto già negli anni settanta, quindi la crisi delle band con le chitarre non deve stupirci. Certo, la line up del festival californiano non è esaltante. Non perché non ci sono i Rolling Stones o gli Shellac, ma perché gli organizzatori hanno puntato su un altro tipo di usato sicuro (Eminem, dopo un disco come Revival, cos’ha ancora da dire di rilevante? Le Haim sono davvero così brave? Jamiroquai?). E poi nella line up ci sono diversi artisti (Cardi B, i Migos) che magari in Italia non sono famosissimi ma negli Stati Uniti sono delle star.

Noi invece, andando un po’ controcorrente, inauguriamo il 2018 con un pezzo rock (ha ancora senso usare questa etichetta? Ma poi questa canzone è davvero rock? Cos’è il rock?). Questo è il nuovo singolo di Jack White, estratto dall’album Boarding house reach, in arrivo il 23 marzo. Lo stile di White, che ha scritto il disco rintanato in un appartamento usando un registratore a nastro e un semplice mixer, resta sporco e imperfetto, ma gli arrangiamenti sono un po’ più sperimentali ed elettronici rispetto al passato.

La melodia di Connected by love ha qualcosa di David Bowie, ma anche degli U2 di Love is blindness (non a caso già reinterpretata da White per la colonna sonora del film The great Gatsby).