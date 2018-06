L’amore ai tempi di Beyoncé e Jay-Z 

The Carters, Apeshit

Ok, abbiamo capito. Jay-Z e Beyoncé hanno fatto pace e sono molto innamorati, ricchi e famosi. Ma devono continuare a ripetercelo per l’eternità e a trasformare ogni loro vicenda coniugale in un disco? Anzi in tre dischi, perché la storia di Everything is love è cominciata nel 2016 con Lemonade (il disco in cui Beyoncé affrontava molti temi, tra i quali il tradimento del marito), ed è proseguito con 4:44 di Jay-Z (nel quale il rapper faceva mea culpa). Ora siamo arrivati all’ultimo capitolo e possiamo dirlo: se ne poteva fare a meno. A parte Lemonade, che era un disco apprezzabile anche da un punto di vista simbolico e politico, musicalmente non ci abbiamo guadagnato molto. E l’impressione è che i due cantanti abbiano sfruttato tutta la situazione con un po’ di cinismo.

Everything is love è molto più vicino all’hip hop che all’rnb, come ha fatto notare Alexis Petridis nella recensione del Guardian che abbiamo pubblicato questa settimana su Internazionale. E mette alla prova le abilità da rapper di Beyoncé, che ne esce a testa altissima. Il problema è che molti di questi brani sono più che altro un esercizio di stile. Un esempio? Nel singolo Apeshit, nel quale ci sono anche i Migos (che in realtà non fanno quasi niente, a parte qualche “skrt skrt” in sottofondo) Beyoncé, con la voce satura di autotune, ci racconta per filo e per segno quanto sono bravi lei e suo marito, sfoderando un flow niente male. Il pezzo però è senza mordente, non lascia il segno.

Questo vale per tanti altri brani dell’album. Insomma, Everything is love non è un granché. Le uniche due canzoni interessanti sono la prima e l’ultima, Summer e Lovehappy, dove guardacaso Beyoncé canta. Per il resto si sbadiglia. Forse la mia è solo invidia sociale? Può darsi. Del resto come si fa a non essere invidiosi di due persone che possono permettersi di affittare il Louvre per girare un videoclip?