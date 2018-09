Thom Yorke si dà all’horror

Thom Yorke, Suspirium

Esiste qualcosa di più spaventoso di un valzer? Dev’esserselo chiesto Thom Yorke mentre scriveva questo brano per la colonna sonora di Suspiria, il remake di Luca Guadagnino dell’omonimo horror di Dario Argento. È nella dolce ripetizione di questo ritmo antico, nato nel XVIII secolo, che Yorke ha trovato la chiave per lasciarsi alle spalle la monumentale colonna sonora originale dei Goblin (alla quale ha fatto bene a stare alla larga).

A giudicare da questo primo estratto, che ha un testo cupo ed esistenzialista, il musicista di Oxford ha semplicemente percorso la sua strada, come se si trattasse di un brano di un disco solista, o ancora meglio, di una b-side della sua band, i Radiohead (i fan del gruppo hanno ben presente brani minori come How I made my millions, Fog o Last flowers, che in parte evocano atmosfere simili). Le sue fonti d’ispirazione principali sono state il krautrock e le musiche scritte da Vangelis per Blade Runner.

Per Yorke si tratta di un esordio nel mondo delle colonne sonore cinematografiche, dove in questi anni si è disimpegnato in modo magnifico il suo compare Jonny Greenwood. “L’horror mi sembrava il genere migliore con il quale mettermi al lavoro”, ha dichiarato Yorke in una recente intervista al quotidiano belga DeMorgen. Quel pianoforte spettrale e lo splendido flauto che entra nella seconda metà di Suspirium sembrano dargli ragione. E fanno sperare bene per il resto della colonna sonora, che sarà composta da 25 brani inediti in gran parte strumentali. L’album verrà pubblicato il 26 ottobre dalla Xl, lo stesso giorno in cui Suspiria uscirà nei cinema statunitensi. In Italia per il momento per il film di Guadagnino si parla di una più generica uscita “in autunno”.