I Low ci portano alla fine del mondo

Low, Quorum

Ascoltando il nuovo disco dei Low, Double negative, viene in mente La strada, il romanzo di Cormac McCarthy nel quale un padre e un figlio camminano in mezzo alle macerie di un’America colpita da una catastrofe non meglio specificata. Sono rimasti soli e portano “il fuoco”, metafora dell’ultimo residuo di umanità, in un mondo dove gli uomini sono diventati animali senza scrupoli.

In Double negative le voci di Alan Sparhawk e Mimi Parker, marito e moglie di fede mormona da Duluth, Minnesota, portano il fuoco, per riprendere l’immagine evocata da McCarthy. E si muovono in mezzo a un paesaggio sonoro frantumato con sapienza dal produttore BJ Burton (Bon Iver, James Blake e altri). Burton ha usato l’elettronica per decomporre il rock tetro della band statunitense, come era successo nel precedente Ones and sixes. Ma in quel disco l’elettronica era un contorno, qui è il mezzo espressivo principale.

Parlare dei singoli brani dell’album ha poco senso, perché Double negative è un unico lungo respiro. Dal loop che apre Quorum alla coda di Disarray, il solo brano vagamente pop in scaletta, non ci sono pause emotive e si è totalmente immersi nella desolazione.

Le influenze che vengono in mente ascoltando questo disco sono tante, dai Boards of Canada a Brian Eno (The son, the sun sembra uscita dalla serie Ambient music), ma anche Aphex Twin e ovviamente i Radiohead, maestri nel costruire ponti tra rock ed elettronica. L’unico brano dominato dalle chitarre è Dancing and fire, mentre quello che finora mi ha colpito di più – oltre all’incredibile tripletta iniziale formata da Quorum, Dancing and blood eFly – è Always trying to work it out, che sembra un brano di Ok computer fatto a pezzi con l’accetta, con quelle immagini tratte dal quotidiano così semplici eppure così inquietanti, un po’ alla Don DeLillo.

Double negative dà un sacco di spunti e viene voglia di accostargli tante cose, non solo musicali. Forse è il miglior album dei Low, a più di vent’anni dal loro esordio I could live in hope. È uno dei dischi emotivamente più intensi degli ultimi mesi ed è sicuramente uno dei più belli del 2018.