Kelsey Lu è una bella scoperta

Kelsey Lu, Due west

Qualche giorno fa ero a New York e ho visto un concerto di Kelsey Lu durante una rassegna di musica afroamericana allo Shed, uno spazio polifunzionale aperto da poco a Manhattan. E ci sono rimasto quasi secco per quanto è brava. Non avevo mai sentito parlare di lei, e quindi ho fatto due ricerche su internet. Ho scoperto che è nata a Charlotte, nel North Carolina, ed è cresciuta in una famiglia di testimoni di Geova. È stata educata in modo molto rigido e ha avuto diversi contrasti con i genitori.

Kelsey Lu ha studiato musica classica, suona il violoncello e ha una voce molto versatile, capace di fluttuare tra toni bassi e falsetto con grande naturalezza. Il suo album d’esordio, che arriva a tre anni dall’ep Church, s’intitola Blood ed è un ottimo disco di pop barocco influenzato dal folk, dal jazz e ovviamente dalla classica. Negli anni scorsi la musicista ha collaborato con Solange (nel disco A seat at the table) e ha fatto parte della band di Sampha, due artisti ai quali ha rubato un po’ di mestiere nello scrivere i suoi pezzi. Due west, per esempio, è un bozzetto pop molto semplice, ma nel quale si nascondono piccole finezze compositive attorno alla classica progressione re-la. Il produttore del pezzo tra l’altro è Skrillex, un nome che non avrei mai accostato a Lu.

Blood è pieno di chicche, come per esempio Why knock for you, nella quale c’è la mano di Jamie XX e al violoncello di Kelsey Lu si aggiungono soffici sintetizzatori e loop vocali. Il brano più sorprendente è I’m not in love, una cover del gruppo rock britannico 10cc, sorprendentemente molto fedele all’originale. La canzone che chiude il disco, Blood, sembra un pezzo di Joanna Newsom per come gioca con i contrasti tra antico e nuovo.

Kelsey Lu è un bel talento della musica statunitense. Questo disco non scalerà le classifiche e non cambierà la storia della musica, ma è una piccola gemma pop. Non so se lei verrà mai a suonare in Italia, ma dal vivo è un’esperienza che consiglierei a tutti.