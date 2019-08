I Bon Iver possono fare di meglio 

Bon Iver, We

Ogni disco dei Bon Iver è legato a una stagione. A dodici anni dal cupo inverno dello splendido For Emma, forever ago siamo arrivati all’autunno di i, i, il nuovo album della band statunitense guidata da Justin Vernon. L’autunno è una stagione caotica e introspettiva, a giudicare da buona parte dei brani del disco. Come succedeva nel precedente 22, a million, i pezzi sono ricchi di loop ed effetti pensati per rendere la voce di Vernon spezzettata e poco intellegibile.

Vernon canta della sua ansia, di Donald Trump, di cambiamenti climatici (in Holyfields, che sembra un pezzo di Peter Gabriel), di sua madre (nell’impeccabile singolo pop Hey, ma, nel quale trova un ritornello all’altezza della sua fama). Aggiunge ai suoi brani dallo spirito folk beat di produttori hip hop, fiati e sintetizzatori e si affida a ospiti come Moses Sumney nell’invettiva politica in salsa gospel di U (Man like).

Insomma, i, i è un disco vario e ricco di spunti, ma c’è un problema, lo stesso che si avvertiva in 22, a million. La scrittura di Vernon, se si guarda dietro la cortina fumogena degli ottimi arrangiamenti, non è ispirata come dovrebbe essere. Con l’andare avanti degli ascolti si fa fatica a trovare più di due o tre brani di alto livello. E non basta mettere un assolo di sassofono per rendere interessanti canzoni come Sh’diah. Anche i testi non raggiungono mai le vette introspettive promesse.

L’episodio migliore, oltre a Hey, ma, è We, con quel riff di chitarra obliquo e un’atmosfera enigmatica. In sintesi, i, i è un disco riuscito a metà, con qualche pezzo ottimo e diversi passaggi a vuoto. Viene in mente un altro esempio recente di cut-up sonoro, Anima di Thom Yorke, e il confronto è impietoso, anche se il cantante dei Radiohead agisce in territori più elettronici. I Bon Iver possono fare molto di meglio.