Beck prova a stare al passo, ma non ci riesce

Certo, quando Beck fa il verso a sé stesso nel singolo Saw lightning è divertente, e quando nella seconda parte dell’album omaggia David Bowie in brani come Stratosphere ci ricorda che sa ancora scrivere ottime canzoni. Ma, a conti fatti, anche Hyperspace sembra come un tentativo vano di suonare ancora giovane e al passo con i tempi.

Hyperspace è fin dal titolo un inno alla fuga giocosa dalla realtà, visto che omaggia i videogiochi dell’Atari, come ha spiegato lo stesso Beck nell’ottima intervista concessa a Claudio Todesco su Rolling Stone . È un disco con arrangiamenti vari e minimalisti, ma poco a fuoco. Alcuni brani, come Die waiting, più semplici suonano banali, mentre altri, come Chemical, saltellano da una melodia all’altra senza essere efficaci, come se fossero dei copia incolla.

Alla voce del brano, che nel titolo omaggia lo storico fumettista della Marvel Stan Lee , c’è Illa J (ex membro degli Slum Village e fratello minore del rapper e produttore J Dilla). Enrico Gabrielli e compagni sono tra i migliori musicisti italiani in circolazione. E la produzione di Tommaso Colliva è, come sempre, impeccabile. Il disco, Momentum, uscirà il 24 gennaio. Non vedo l’ora.

Grimes, My name is dark Il 21 febbraio Grimes pubblicherà il suo quinto album, intitolato Miss Anthropocene. Per lei non sarà facile bissare l’album precedente, il geniale Art angels . Nei nuovi pezzi Grimes sembra aver recuperato alla sua maniera una sensibilità ancora più vicina al rock e al metal, accompagnando la sua voce con dei chitarroni che al momento non mi convincono molto. Ma aspettiamo l’opera completa per giudicare.

Microchip temporale, la rivisitazione del disco dei Subsonica che la band torinese ha realizzato insieme alla nuova leva della musica italiana (Coma_Cose, Motta, Achille Lauro, Coez e altri) è un’operazione riuscita a metà, con alcuni episodi riusciti (in Tutti i miei sbagli per esempio Motta dimostra ancora una volta di avere una voce fuori dal comune) e altri meno (Il mio D.J. con Lauro non funziona). Ma Discoteca labirinto da sola giustifica il progetto.

Subsonica e Cosmo, Disco labirinto Cosmo è bravo. Lo si capisce dal fatto che ogni volta che mette mano a qualcosa si sente il suo tocco, la sua personalità, il suo gusto. Affrontare un classico come Disco labirinto , pubblicato nel 1999 in Microchip emozionale, non era semplice.

Leonard Cohen, Happens to the heart

Thanks for the dance è davverol’ultimo disco di Leonard Cohen, il commiato definitivo dopo il capolavoro You want it darker. Non ce ne saranno più altri, a meno di sorprese clamorose. Il disco è stato registrato da suo figlio, Adam, che è partito da alcuni brani rimasti incompiuti durante le session di You want it darker e li ha terminati con l’aiuto di Beck, Feist, Damien Rice e altri artisti.

Cohen al tempo delle registrazioni era bloccato a letto e in preda al dolore, ma suona calmo come non mai, consapevole di essere nel momento di passaggio tra la vita e la morte. Commovente.